L’enseigne ouvre ce mercredi. Nous avons suivi les derniers préparatifs.





Ce mercredi, comme ce fut le cas à chaque ouverture d’un Burger King en Belgique, on peut s’attendre à une douce folie au sein de la cité du Lion. Il faut dire que l’ouverture d’une enseigne reste toujours un petit événement à l’échelle d’une commune. Ce n’est pas tous les jours qu’un géant mondial vient s’installer en Brabant wallon, qui plus est quand il s’agit du plus Burger King de Belgique. “On est à 880m2 en tout, ce qui en fait, pour le moment, le plus grand de Belgique, confirme Isabelle Celis, la responsable du site waterlootois. On a une plaine de jeux pour les enfants, un drive, une terrasse qui peut accueillir jusqu’à 40 clients assis et 240 à l’intérieur.”



Après plusieurs semaines de travaux, le chantier extérieur est donc terminé. Place au chantier… à l’intérieur. Ce lundi, les cuisines étaient en effervescence pour deux services tests en vue d’assurer l’ouverture officielle de ce mercredi. "Les étudiants ont été formés le week-end passé. Une partie a appris à gérer les caisses, l’accueil des clients ou encore le rassemblement des commandes. L’autre partie a été formée en cuisine pour bien faire les burgers, bien les emballer et respecter les règles d’hygiène.”



Car Burger King ne rigole pas avec l’hygiène. D’ailleurs, tous les produits sont certifiés Burger King. “Le brownie que vous mangez ici sera le même que dans un autre pays. Tout doit être homologué. Si on décidait de prendre la viande au boucher du coin, il faudrait que ce soit approuvé par la société. À titre d’exemple, les oignons sont coupés tous les jours dans la cuisine et toutes les quatre heures, quelqu’un s’occupe de couper des tomates afin qu’elles restent toujours fraîches.”



Ouvert 7j/7 et 365 jours par an, Burger King entend bien devenir la référence à Waterloo. “On attend que le restaurant soit rempli le plus souvent possible, sourit Isabelle Celis. Mais en étant à Waterloo, proche des écoles avec beaucoup d’étudiants, on devrait toucher notre public cible qui est les 25-35 ans. De plus, il n’y a pas d’autre Burger King dans la région. Le plus proche se trouve à Auderghem ou à Sambreville. Ici, on espère au moins faire 1 000 tickets par jour, sachant qu’un ticket représente en moyenne 2-3 personnes.”



Ce ne sont donc pas moins de 2 000 à 3 000 personnes qui sont attendues quotidiennement au nouveau Burger King de la cité du Lion qui ouvre donc officiellement ses portes au public ce mercredi. Un jour qui n’a certainement pas été choisi au hasard (les élèves ayant terminé leur journée à midi). Il faut donc s’attendre à de longues files devant l’entrée et une pluie de Whopper à réaliser dans les cuisines de l’enseigne. La folie Burger King va s’emparer de la cité du Lion.