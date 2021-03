Samedi, vers 15 heures, place du Môle à Braine-l'Alleud, un individu a menacé à l’aide d’un cutter artisanal la gérante d’un snack sur la voie publique. Il lui a tenu des propos menaçants et a exhibé son arme. Il s'agit d'un Nivellois né en 1978, bien connu de la justice. Il a déjà été condamné en 2017 pour extorsion et menaces avec arme. Au moment des faits, il était sous l’emprise de la boisson. Il a été présenté à un juge d’instruction et placé sous mandat d’arrêt.