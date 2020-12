Ça y est ! La nouvelle gare est accessible à tous les voyageurs. Elle est fonctionnelle depuis ce vendredi midi. Son déménagement avait lieu le matin même entre les deux gares, situées à 50 mètres de distance. De grands panneaux d’informations ont été installés pour annoncer son ouverture ainsi qu’un fléchage vers le nouveau bâtiment. Cédric Tumelaire, l’échevin de la Mobilité, se réjouit : "C’est une bonne nouvelle pour Waterloo, on voit que le RER avance, qu’il y a du concret, c’est top !" Deux ans après le début des travaux, c’est un bâtiment très moderne qu’emprunteront maintenant les Waterlootois avant d’accéder à leur train. Cédric Tumelaire précise que le bâtiment de l’ancienne gare sera bientôt démoli. "Elle sera détruite entre le 30 et 31 janvier 2021, parce qu’on doit y construire deux nouvelles voies ferrées utilisées par les futurs trains RER."

Quelques finitions doivent encore être apportées à la nouvelle gare. "L’ancien tunnel sous les voies sera condamné et un nouveau est en construction. Il sera accessible d’ici le mois de mai", confie Cédric Tumelaire. En effet, Infrabel annonce sur son site internet que ces travaux sont prévus du 2 au 15 mai, et que le futur tunnel sera disponible aux voyageurs juste avant. Un parking vélo, demandé par les citoyens, sera, lui, bientôt disponible. Une avancée par rapport à l’ancienne gare. "Elle est nettement plus efficace car il y a un WC public, avant les voyageurs devaient demander la clé." Le guichet et la salle d’accueil, quant à eux, seront beaucoup plus confortables.

Une bonne nouvelle pour la ville de Waterloo avec une gare qui se modernise, et une belle avancée dans les travaux du RER dont l’aboutissement est prévu pour 2025.