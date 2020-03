La pâtisserie souhaitait aider celles et ceux qui sont en première ligne depuis l'arrivée du Coronavirus en Belgique.



Depuis plusieurs jours, les marques de solidarité se multiplient en Brabant wallon et cette fois-ci, c'est au tour de la pâtisserie brainoise David Laurent (située sur la chaussée d'Alsemberg) de participer à cet élan. Afin d'aider le personnel infirmier et les policiers qui sont aussi en première ligne, la pâtisserie a décidé de leur offrir 200 croissants pour leur redonner des forces... et le moral., explique David Laurent.Peu importe, ce jeudi matin, ce sont les mains chargées avec quelque 200 croissants que la pâtisserie a rendu une visite surprise à la police et à l'hôpital de Braine-l'Alleud., continue David Laurent.David Laurent et ses collègues ont donc profité de cette période un peu plus creuse après le rush du week-end passé pour mettre leur temps au profit de ceux qui sont en première ligne. D'autres actions sont-elles à venir?, conclut David Laurent.On ne peut que tirer un coup de chapeau à la pâtisserie et aux quatre employés qui ont donné de leur temps pour celles et ceux qui n'en n'ont plus beaucoup pour eux pour le moment.