Nous vous annoncions dimanche dernier que la réouverture de la piscine du Paradis était espérée pour la fin de semaine. La date est à présent connue avec précision et décalée de quelques jours : ce sera finalement le lundi 14 décembre.

L’échevin des Sports de Braine-l’Alleud, Geoffroy Matagne, l’a annoncé ce jeudi 3 décembre en matinée sur la page Facebook de la piscine. Il y explique que la date a été choisie suite aux résultats des rapports et des discussions qui ont eu lieu le mercredi 2 décembre en soirée.

En effet, rouvrir une piscine publique nécessite une maintenance dont des tests de l’eau. Ceux-ci ne seront pas connus avant la semaine prochaine. Au niveau des mesures anti-Covid, la piscine poursuit avec le système obligatoire de réservation via le site ou par téléphone qui avait déjà bien fonctionné. L’accès à la piscine sera en effet limité, ainsi que la présence dans l’eau de maximum une heure, et le temps sous la douche lui aussi restreint. Les règles de désinfection des mains et le port du masque suivent le protocole précédent. Les cours, quant à eux, ne seront autorisés que pour les moins de 12 ans seulement. Les autres catégories d’âge peuvent venir nager individuellement.

L’échevin précise également que les abonnements, d’aquagym et autres, ne seront pas lésés par la réouverture et qu’ils seront prévenus des mesures les concernant. Le lien des réservations est disponible sur la page Facebook et le site internet. Il demande également à chacun de patienter pour gérer au mieux la reprise en cette période de crise.