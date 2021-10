Une piste cyclable traverse Waterloo, Rhode-Saint-Genèse et Uccle. Trois communes voisines appartenant pourtant à trois régions différentes. Un véritable casse-tête belge en matière de compétences.

Depuis deux ans, Quentin de Hemptinne, fait le trajet maison-boulot à vélo. Il habite Waterloo et travaille en plein centre de Bruxelles, porte de Hal précisément. Depuis deux ans, il emprunte donc la piste cyclable reliant Waterloo et Uccle, sur la N5. Cette piste traverse ensuite la chaussée de Waterloo via la forêt de Soignes jusqu’à Uccle. Un trajet qui lui fait économiser de précieuses minutes en heures de pointe, lui permet de faire du sport mais lui donne aussi quelques sueurs froides. Ça fait presque deux ans que je me rends à mon travail à vélo, plusieurs fois par semaine. Les raisons sont simples : le trafic en voiture est épouvantable, c'est actuellement un impératif écolo et ça me permet de faire du sport. En plus, en heure de pointe, le vélo me permet d'aller plus vite et d'arriver en 35-40 minutes. En voiture, je mets une heure". Il décrit pourtant le tronçon de la piste à Waterloo comme très peu sécurisé, étroit et à proximité immédiate des voitures. "Ce tronçon peut refroidir pas mal de monde. J'ai fais une fois ce trajet avec mes enfants : plus jamais. j'ai été terrorisé".