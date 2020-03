Une façon de remercier le personnel soignant, en première ligne face à la pandémie de coronavirus.

Depuis quelques jours, les Belges se donnent rendez-vous chaque soir à 20 heures pour applaudir le personnel soignant depuis leur fenêtre ou leur balcon. Une façon de remercier toutes les personnes en première ligne durant cette crise de coronavirus.

Ce lundi soir, une patrouille de la zone de police de Braine-l'Alleud a décidé de se joindre au mouvement. L'équipe d'intervention s'est arrêtée devant l'hôpital de Braine-l'Alleud à 20 heures pour faire retentir La Brabançonne et les sirènes, tout en actionnant les gyrophares. "C'était une action spontanée et de notre propre initiative, précise l'inspecteur principal Lionel Verbist. On était toute la journée sur des interventions préventives et répressives liées au respect des consignes de confinement. Des collègues m’ont fait part de leur souhait de rendre hommage au personnel soignant qui est également sur le pied de guerre. Préalablement, on a pris contact avec les responsables du Chirec pour s'assurer que ce serait bien perçu, en respect avec la tranquilité du personnel et des patients."

Les équipes du Chirec ont accueilli la proposition avec grand plaisir et certains membres de l'hôpital ont même filmé et partagé la scène, qui a été vue plus de 20 000 fois sur les réseaux sociaux. "C’est nécessaire de faire ce genre d'actions dans les circonstances que l'on connaît", ajoute le policier qui précise qu'il n'est toutefois pas prévu de réitérer l'action.