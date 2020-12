À la requête du parquet du Brabant wallon, la police demande de diffuser l’avis suivant : le dimanche 9 août 2020 vers 23h15, à Braine-l’Alleud, un accompagnateur de train a été agressé par deux individus d’un groupe de 5.

Alors que le train circule de Bruxelles-Nord vers Nivelles, un groupe de jeunes fume dans le wagon. Surpris par l’accompagnateur, il leur est demandé de descendre à la gare de Braine-l’Alleud.

Lors de leur descente du train, deux individus du groupe n’entendent pas en rester là. Ils cherchent le conflit physique avec la victime, ils crachent sur lui et tentent de lui porter des coups. L’accompagnateur descend alors du train et cherche à procéder à l’identification du jeune avec son T-shirt orange. Mais celui avec le T-shirt clair s’interpose et tous deux le repoussent violemment. Face à cette montée de violence, le contrôleur se rend auprès de son agresseur au T-shirt clair. Il est alors violemment repoussé contre la paroi du train.

Le 1er auteur est de corpulence mince et a les cheveux foncés. Il était vêtu d’un pantalon foncé et d’un T-shirt orange. Il était en possession d’une sacoche noire portée en bandoulière.

Le 2ème auteur est plus petit que le premier. Il a les cheveux châtain clair et porte une casquette claire. Au moment des faits, il portait un jeans bleu, un T-shirt blanc et des baskets blanches. Il était en possession d’un sac " banane " noir.



Il est également demandé aux trois autres personnes qui faisaient partie du groupe de se manifester auprès des services de police en qualité de témoin.



La troisième personne est une jeune femme âgée probablement d’une vingtaine d’années et de corpulence mince. Elle a les cheveux blonds longs et portait un top blanc, un short en jeans bleu, et un sac à main à bandoulière brun.



La quatrième personne est un homme âgé d’environ 25 ans et de corpulence athlétique, il a les cheveux bruns coupés court et porte une fine barbe. Il était vêtu d’un T-shirt bleu sans manche avec des rayures blanches et d’un pantalon foncé.



La cinquième personne semble avoir les cheveux châtains, il portait un T-shirt blanc avec une bande foncée aux épaules et aux manches, un short beige à poches et un sac à dos brun. Il était en possession d’une trottinette électrique.



Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.



Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be.