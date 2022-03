À la requête d’un juge d’instruction du Brabant wallon, la police fédérale avait lancé ce mardi un appel à témoins:

Le samedi 26 février dernier, vers 3 h 20, une violente altercation a eu lieu sur la terrasse de la discothèque Doktor Jack, située clos Lamartine à Braine-l’Alleud. Une personne a été grièvement blessée au visage lors de cette agression. Le principal suspect qui aurait porté les coups est âgé d’une vingtaine d’années. Il mesure environ 1,75 mètre, est rondelet et a les cheveux blonds légèrement ondulés.

Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans foncé, une chemise bleu clair et des baskets blanches. Son complice serait âgé d’une vingtaine d’années. Il a de courts cheveux châtain clair et présente une particularité du cuir chevelu sous forme de deux trous présents à l’arrière du crâne. Au moment des faits, il portait un pantalon beige, une veste foncée et des baskets foncées à semelles blanches.

Ils ont été identifiés peu de temps après la diffusion de cet avis.