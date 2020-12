La réouverture d’une piscine fermée au public depuis près de deux mois, ce n’est pas une affaire facile et rapide à mettre en œuvre. La piscine de Waterloo, Nausicaa, prévoit de rouvrir ses portes aux nageurs le samedi 4 janvier 2021, afin d'être prête à les accueillir.

L’échevine des Sports de Waterloo, Célinie Leman, se réjouit de la nouvelle. En effet, la réouverture des piscines publiques a été autorisée lors du dernier comité de concertation, le 27 novembre dernier, ce qui a surpris beaucoup de monde. La date du 4 janvier prochain a alors été choisie par les autorités de la piscine, mais elle était déjà prévue par anticipation afin d’être dans les meilleures conditions possibles. "La réouverture d’une piscine, ça ne s’improvise pas. Il faut faire des tests de qualité de l’eau, d’hygiène, et pour avoir les résultats, ça prend un peu de temps", explique-t-elle. En effet, ces derniers ne seront remis que vers le 22 décembre prochain. L’échevine ajoute que la piscine est de toute façon toujours fermée tous les ans lors des fêtes de fin d’année. "C’est la fermeture annuelle de la piscine, donc on a choisi de rouvrir après, c’est-à-dire début janvier, pour que tout soit opérationnel et que le personnel soit sur le pied de guerre", dit-elle.

La piscine communale a aussi profité des deux confinements pour s’offrir un coup de fraicheur. "Comme la piscine était de toute façon fermée, le point positif qu’on en a retiré, c’est qu’on a pu rafraichir l’espace, et repeindre les murs autour du bassin", nous confie l’échevine. Les nageurs pourront retrouver leurs habitudes dès janvier dans une piscine à l’allure presque neuve. Le personnel de la piscine les accueillera selon les règles de sécurité imposées par le gouvernement. L’échevine explique également que les abonnements aux cours seront prolongés d’une durée équivalente à la fermeture liée à la crise sanitaire.