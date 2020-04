Le Mc Menu manquait visiblement à beaucoup !

La réouverture du « drive » dans les McDonald's avait été annoncée et apparemment, il y avait pas mal d’inconditionnels qui attendaient cela. En effet, les files étaient longues, mardi entre 13 h et 14 h, autour du McDonald's de Mont-Saint-Jean, à Waterloo, pour obtenir le Mc Menu ou le Happy Meal tant convoité. L’entrée du parking située le long du fast food était engorgée jusqu’à la limite de la chaussée et une autre file s’est formée sur le parking, pour ceux qui arrivaient depuis l’accès principal au deuxième rond-point.

© Fifi



Plusieurs dizaines d’automobilistes ont donc patienté longuement, parfois masqués et parfois en famille, pour passer leur commande. On a même croisé deux clients qui, au milieu des voitures, faisaient la file… à vélo !

« On est de Lasne et on a roulé une vingtaine de kilomètres pour se promener ce matin: comme on passait dans le coin et qu’on savait qu’ils allaient ouvrir, on s’est dit pourquoi pas… », rigolent les deux jeunes gens.

Une fois servis, sachant que les pique-niques sont (évidemment) interdits en ces temps de confinement, il y aura sans doute un souci. « On ira manger dans les champs, en respectant les distances de sécurité », répondent-ils après un temps d’hésitation.

© Fifi



Un peu plus loin sur le vaste parking, d’autres se posent visiblement moins de questions. Quatre voitures garées coffres ouverts et proches l’une de l’autre permettent à d’autres jeunes de manger au soleil - à deux mètres l’un de l’autre tout de même - en discutant sur un fond musical. Le simple passage sur la chaussée d’une voiture de police a toutefois eu pour effet de disperser la petite troupe aussi rapidement qu’une volée de moineaux.