Voilà plus d’un an qu’Olivier Senterre porte le projet de proposer des légumes en auto-cueillette sur un terrain d’un peu plus d’un hectare qu’il a acheté à la rue Longchamp à Ophain. Un projet qui lui permet de diversifier ses activités qu’il mène depuis 25 ans à la Potironnerie et de lui dégager un revenu supplémentaire. Mais l’agriculteur vient d’essuyer un nouveau revers dans son projet.

L’exploitant avait déjà introduit une première demande de permis afin de régulariser l’installation d’une roulotte, qui lui sert de point de vente et de lieu de stockage pour son matériel. Mais cette demande avait été jugée incomplète par le service urbanisme de la commune l’an dernier. Il n’a pas eu plus de chance avec sa deuxième demande de permis, elle vient d’être recalée par l’urbanisme, qui estime que les documents fournis ne lui permettent pas de trancher le caractère indispensable de l’installation. Il manque en outre des représentations graphiques. Sa roulotte n’est donc toujours pas régularisée.

C’est un nouveau coup dur pour l’agriculteur qui n’en est pas à ses premiers déboires avec le service urbanisme de la commune. Il crie à l’acharnement. "J’ai fait intervenir mon avocat et un géomètre pour préparer cette deuxième demande de permis et la direction du département rural de la Région wallonne a remis un avis favorable, souligne Olivier Senterre. La commune considère ma roulotte comme un bâtiment et me dit que ma demande doit faire l’objet d’une dérogation au plan de secteur. Elle détourne l’esprit du règlement pour pouvoir refuser mon permis. Mon installation n’est pas un effet d’opportunisme, elle ne sert qu’à abriter le client et afficher les tarifs. Ce que je demande est en accord avec une surface agricole et une exploitation en circuit court. Je ne dégrade pas le paysage et je n’ai pas une action irréversible sur les terres. Je pense que la commune préférerait voir du logement sur un hectare de terre en zone à bâtir, plutôt qu’une exploitation agricole."

Un problème de procédure

Contacté, l’échevin de l’urbanisme dément mener une cabale à l’encontre de l’agriculteur et assure vouloir appliquer le même règlement à tous. Le règlement impose en effet que le point de vente soit installé au plus proche de l’unité de production, afin d’éviter l’étalement du bâti sur les surfaces agricoles. Sauf qu’ici, l’agriculteur ne possède pas de ferme et il s’agit donc de vérifier s’il peut déroger à la règle. À la demande de l’échevin, le service urbanisme va solliciter l’avis de la direction compétente à la Région wallonne. "On ne s’oppose pas à la roulotte et je n’ai rien contre l’agriculture, assure Jean-Marc Wautier. M. Senterre essaie de forcer la procédure, mais si on accorde le permis en l’état, il serait irrégulier. Je veux mettre tout le monde sur un même pied d’égalité. S’il considère que c’est de l’acharnement, qu’il porte plainte, mais j’ai toutes les pièces."