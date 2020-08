Rendez-vous familial par excellence, "Verger en Fête" se déroule habituellement au cœur du Parc Jules Descampe et y draine plusieurs centaines de personnes. Au programme, on y retrouve généralement des châteaux gonflables, tyrolienne, parcours "aventure" avec pont de singe, jeux en bois géants, voiture-tonneau et démonstrations de la brigade canine de la Police, stands et ateliers divers, dégustations variées. Tant d'activités et d'animations qui n'ont, malheureusement, pu être maintenue par les autorités communales à cause de la crise sanitaire.



En effet, les contacts entre les participants étant inévitablement trop rapprochés, il était impossible, voire très compliqué, de faire respecter les mesures sanitaires et la distanciation sociale. Face à ce constat, les autorités communales de la cité du Lion n'avaient d'autres choix que d'annuler l'événement, optant pour la prudence et ne préférant prendre aucun risque à toutes les personnes qui auraient souhaité participer à cette édition anniversaire.



Malgré cette mauvaise nouvelle, les organisateurs restent confiants et d'ailleurs, ils fixent d'ores et déjà rendez-vous au public en 2021 pour une nouvelle édition qu'ils espèrent encore plus festive et conviviale.