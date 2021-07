"J’espérais que ce serait un peu plus rempli mais c’est gai de voir que ça fonctionne. On était un peu stressés en plaçant les maraîchers, mais les gens arrivent.”

Nadine Colla, la présidente de l’Association des commerçants et artisans de Braine-l’Alleud, rêvait d’un retour du marché sur la place de la Gare de Lillois et il a fallu de la patience pour y arriver. Convaincre, puis attendre l’installation d’une cabine électrique, plancher sur différents détails techniques dont la mobilité sur place… et prendre à nouveau son mal en patience pendant la crise sanitaire alors que le lancement était prévu en mars 2020.

(...)