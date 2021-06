Après d’importants travaux de rénovation, la SNCB rouvre le bâtiment de la gare de Braine-l’Alleud aux voyageurs, dès ce vendredi. Le but des travaux a été de rendre la gare plus accessible, confortable et accueillante. Le guichet, la salle d’attente et le quai vers Bruxelles sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite.

© SNCB

La gare de Braine-l’Alleud a donc fait peau neuve pour plus de confort pour les voyageurs : les menuiseries extérieures ont été entièrement rénovées, les façades et les structures en acier ont été repeintes et les sols et les revêtements ont également été restaurés.

Le rez-de-chaussée, modernisé, comprends désormais, en plus de la salle d’attente équipée de nouveaux bancs, un nouveau guichet et un espace pour une concession supplémentaire.

Ce rez-de-chaussée est désormais accessible aussi aux voyageurs à mobilité réduite : la SNCB a installé une rampe et un monte-personne pour accéder à la salle des pas perdus et au quai 1.