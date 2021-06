Le ministre des indépendants et des PME, David Clarinval, s’est rendu à Braine-l’Alleud et à Waterloo ce mercredi, pour rencontrer des indépendants du secteur du divertissement qui reprennent leurs activités ce jour de réouverture des loisirs et de l’Horeca à l’intérieur. Le ministre a commencé sa visite par le Bowl’Factory situé sur la chaussée de Nivelles à Braine-l’Alleud., explique David Clarinval. Sur place, il a rencontré Marc Susini, le gérant du complexe, et le bourgmestre de la commune, Vincent Scourneau, pour une visite du Bowl’Factory, autorisé à rouvrir ses portes. “C’est vraiment une très bonne nouvelle de rouvrir aujourd’hui. On est fermé depuis mars 2020, et ça représente une centaine de travailleurs à l’arrêt”, explique Marc Susini.

Depuis plusieurs mois, ce dernier a poussé quelques coups de gueule sur Facebook pour dénoncer les problèmes dans du système des aides financières au secteur. “J’ai ressenti comme du mépris pour nous. Les aides reçues sont entrées et sorties aussi vite. Beaucoup ne s’en relèveront pas. Je trouve qu’en Wallonie, on est laissé de côté par rapport à la Flandre”, ajoute-t-il. Ce qui lui pose problème c’est qu’en Flandre, les secteurs impactés ont immédiatement reçu des aides proportionnelles à leur établissement, tandis qu’en Wallonie, ces aides étaient forfaitaires.