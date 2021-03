Le centre de vaccination de proximité de Braine-l’Alleud ouvre ses portes ce lundi. Situé au hall omnisports du stade Gaston Reiff, au n°215 de la rue Ernest Laurent, il sera ouvert 6 jours sur 7 et 12 heures par jour. Le centre dispose de deux lignes de vaccination, c’est-à-dire qu’il sera possible de vacciner 40 personnes par heure dans des conditions optimales.

Il est d’ailleurs prévu, à terme, de vacciner 480 personnes par jour. Ce lundi, le centre tournera à 20 % de sa capacité mais l’objectif est de monter en puissance dans les prochains jours. Le personnel médical sera composé de six personnes par shift, et une quinzaine d’autres membres du personnel s’occuperont de l’administratif, de l’accueil, etc.

Si une personne ne se présente pas à sa vaccination ou si elle n’a pas préalablement marqué son désaccord, son vaccin ne sera pas perdu car il est prévu que les médecins généralistes de la région vaccinent le cas échéant leurs patients à risque.

En plus du TEC, du train et des taxis sociaux, le Proxibus de Braine-l’Alleud sont disponibles gratuitement pour ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place par d’autres moyens. Il est aussi prévu que le personnel médical se rende chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Au niveau logistique, des rafraîchissements et un service de restauration à emporter seront disponibles sur place.

Un service de gardiennage sera également présent sur place de nuit pour protéger les 500 doses stockées constamment dans le centre, elles qui sont de potentielles cibles des antivaccins. Pour rappel, le bourgmestre de Braine-l’Alleud a été la cible d’une mise en demeure envoyée par un collectif anti-vaccins qui le somme de ne pas ouvrir le centre.