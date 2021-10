Nous l’avions annoncé il y a quelques jours : après avoir fermé ses portes à la fin du mois d’août, le centre de vaccination va reprendre ses activités à la salle des sports de Braine-l’Alleud, principalement pour l’administration des troisièmes doses. Les modalités pratiques sont désormais fixées : l’ouverture est annoncée le 10 novembre, et quatre lignes sont prévues, alors qu’il y en avait huit auparavant.

C’est que le public visé est beaucoup plus restreint, en tout cas pour l’instant. Le centre ne sera plus installé dans la grande salle de sport par où sont passés environ 80 % des Brainois depuis le mois de mars. Celle-ci est à nouveau dédiée aux activités sportives et la salle de pétanque, plus petite mais située au même niveau que le parking avec une entrée indépendante, a été choisie.

Le nouveau centre ne sera pas actif tous les jours : il est prévu qu’il reste ouvert du mercredi au samedi, de 9 h à 19 h. Il fonctionnera uniquement sur rendez-vous et restera aussi fermé durant les jours fériés. Le 11 novembre, par exemple.

" Dans un premier temps, il s’agit de faciliter l’administration des troisièmes doses aux personnes âgées de 65 ans et plus , confirme la commune. Des convocations de l’Aviq leur ont été envoyées ou le seront prochainement. Dès réception de leur convocation, ces personnes sont invitées à prendre rendez-vous au 0800 45 019 ou via le site internet www.jemevaccine.be. Les personnes hésitantes lors de la première campagne et qui sont à présent décidées à recevoir leurs première et deuxième doses peuvent également prendre rendez-vous via les mêmes canaux. "

La commune profite de l’occasion pour rappeler que les infections augmentent ces dernières semaines. Elle rappelle que les gestes protecteurs restent nécessaires, même pour les personnes qui ont déjà été vaccinées.