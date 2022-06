Le week-end prochain, le canon tonnera à nouveau sur le champ de bataille de Waterloo, les soldats en uniforme vont manœuvrer au son des tambours, et des dizaines de chevaux mèneront des charges spectaculaires au travers des blés encore verts: samedi et dimanche aura lieu au pied de la butte du Lion la plus grande reconstitution organisée depuis le bicentenaire de 2015.