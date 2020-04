Le chantier du rond-point de Mont-Saint-Jean à Waterloo reprend ses droits © Fifi Waterloo - Braine l'Alleud J.Br.

La SOFICO annonce la reprise de certains chantiers importants où les mesures de distanciation notamment peuvent être respectées.





A l'arrêt depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs chantiers importants vont pouvoir reprendre leurs droits comme l'annonce la SOFICO.



En effet, suite à une réorganisation du travail en interne, plusieurs entreprises peuvent reprendre leurs activités en adaptant le rythme des travaux sur une partie des 17 grands chantiers de réhabilitation en cours sur les autoroutes et principales nationales de Wallonie. Il s'est avéré que certaines opérations peuvent être réalisées sur ces chantiers d’envergure en les ajustant aux mesures sanitaires dictées par le Gouvernement Fédéral en raison de l’épidémie de Coronavirus. "Ce sont les entreprises elles-mêmes qui décident de reprendre ou pas l’exécution de ces chantiers, en fonction de paramètres spécifiques : diminution d’hommes sur le terrain, mise en sécurité du personnel, disponibilité des matériaux ou de la sous-traitance éventuelle, typologie des travaux, etc. Il s’agit donc d’un retour progressif à la normale, au cas par cas", explique la SOFICO.



Concernant le Brabant wallon, c'est du côté de Waterloo qu'un important chantier va reprendre ses droits: celui de l'aménagement d'un rond-point en face de la ferme de Mont-Saint-Jean. Concrètement, une faible activité persiste avec des réparations de béton sur le pont jouxtant le giratoire. A ce stade, il est encore difficile d’évaluer les retards qui seront accusés pour chaque chantier et tout sera mis en œuvre par les équipes afin de résorber au maximum les retards engendrés.