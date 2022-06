Le club Waterloo Natation, largement récompensé aux Mérites sportifs Waterloo - Braine l'Alleud Simon Chérot Ce mercredi soir, se tenait la cérémonie des Mérites sportifs à Waterloo. De nombreux athlètes et clubs y ont été récompensés. © D.R.

Après deux longues années de combats, entre fermetures et règles strictes liées à la crise sanitaire, les clubs sportifs, ainsi que leurs athlètes, ont pu profiter d’une belle cérémonie des Mérites sportifs.



Au menu, des jeunes athlètes récompensés pour leurs exploits, mais également des clubs et des personnalités de clubs félicités pour leur engagement dans la pratique et la promotion du sport au sein de la commune. Les récompenses ont été données cette année par la 3e dauphine du concours Miss Belgique : Penelope Vandooren, une jeune waterlootoise.



Trois athlètes aux belles performances



Dans la catégorie moins de 18 ans, le jeune nageur Claudio Buttarelli a été récompensé pour avoir remporté plusieurs médailles d’or à l’été 2021 dont une au championnat de Belgique. Chez les majeurs, Guillaume Roggeman, très impliqué dans le même club, a été récompensé pour sa performance en tant que Champion du district BCBW (Bruxelles-Capital & Brabant wallon).



Le troisième athlète, on ne le présente plus, c’est Gauthier Boccard, hockeyeur waterlootois récompensé ici pour sa participation et sa médaille d’or avec l’équipe des Belgian Red Lions lors de Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo.



Deux autres Mérites sportifs ont été accordés à des équipes et clubs, tels que le Standard Chenois 1, évoluant en championnat ABSSA (Association Belge des Sports du Samedi), qui a créé la surprise avec une ascension fulgurante ces dernières années et qui accédera bientôt à la Division 1. L’autre club méritant, est celui du Pachy Pétanque Club, qui s’illustre en 2021 avec un titre de Champion de Belgique et une 5e place en Coupe d’Europe.



Des bénévoles investis



Deux bénévoles ont été également mis à l’honneur pour leur investissement auprès de leur club. Carine Van Moen, présidente du Royal Basket Club qui gère le club d’une main de maître depuis 10 ans et Patrick Stellamans, responsable piscine et entraîneur au club Waterloo Natation pour son investissement depuis des années au sein du club.



Les deux derniers prix attribués, sont les prix jubilaires. Deux clubs ont fêté récemment un passage à une nouvelle décennie : le Standard Chenois, qui a fêté ses 50 ans en 2019 et Le Waterloo Natation qui lui a célébré 30 d’existence en 2019 également.



"Une récompense collective”



Un club aura fait parler de lui plus que les autres au Mérites sportifs cette année : le Waterloo Natation. “Au-delà des récompenses individuelles, on prend ça comme une récompense collective” explique Gil Lavend’homme, président du club. “Il y a une réelle dynamique du club, avec des athlètes comme Patrick, ancien nageur, qui a mis le pied à l’étrier et qui fait partie maintenant de la structure, ou encore Guillaume qui est en fin de carrière, mais qui entraîne déjà l’équipe régionale. C’est une fierté de formé des futurs petits champions”.



Le jeune champion du club, Claudio Buttarelli, ne compte d’ailleurs pas s’arrêter de sitôt “Mon rêve, c’est d’atteindre les Jeux olympiques”. Et c’est tout ce que nous lui souhaitons.