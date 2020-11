On a déjà pu voir que les nouvelles ne sont pas réjouissantes pour les évènements publics prévus en 2021, et cela concerne aussi les carnavals. On se rappelle que l’année passée, très peu ont pu se dérouler. Le carnaval d’Ophain, qui a lieu habituellement le deuxième week-end du mois de mars, avait été annulé peu de temps avant l’évènement, quand le pays entrait dans son premier confinement.

Cette année, l’annonce est encore plus douloureuse pour le comité de l’asbl “Carnaval d’Ophain” car celui-ci a décidé, après 38 ans d’existence, d’arrêter de s’occuper de son organisation. “Le fait d’avoir annulé l’édition 2020 trois jours avant à cause du covid a créé une grosse remise en question au sein du comité et on a décidé qu’on ne l’organiserait plus”, indique Arnaud Weckhusyen, un des trois administrateurs de l’asbl.