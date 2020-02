Au programme, un inventaire de ce qui existe pour les aînés et des avis à rendre.

C’était une fiche du programme stratégique transversal présenté par la majorité, et c’est désormais un organe bien concret : un conseil communal des aînés a été installé à Braine-l’Alleud. Présidé par un citoyen, Dany Vermuyten, avec comme vice-présidente l’échevine des Aînés Véronique Denis-Simon, il comprend six représentants de la population et six membres issus des associations actives sur le plan local comme Respect Seniors, Enéo, Vie Féminine ou encore les Femmes prévoyantes socialistes.

La raison d’être de ce conseil est de faire connaître les préoccupations et les attentes des seniors de l’entité, afin d’améliorer leur qualité de vie. Et c’est important puisque les plus de 55 ans représentent plus de 20 % de la population brainoise.

" Il est intéressant d’avoir des avis pour des projets communaux structurants, explique le bourgmestre Vincent Scourneau. Par exemple, nous travaillons sur une nouvelle cité sportive : il y a un débat à ouvrir avec les aînés pour connaître leurs besoins. C’est aussi un juste retour pour ceux qui ont vécu toute leur vie dans la commune. Il y a également le recul de l’âge, qui permet de voir l’intérêt de tous."

Le conseil communal des aînés va aussi s’attaquer à un inventaire de tout ce qui existe à Braine-l’Alleud pour les seniors au niveau sportif, culturel, social, associatif… Idéalement, ce travail permettant de mieux faire connaître les multiples possibilités offertes aux seniors sera compilé dans un guide.