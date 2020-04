Le conseil communal des aînés récolte des draps en coton pour aider le personnel soignant.

Installé il y a quelques mois à Braine-l’Alleud, le conseil communal des aînés ne peut plus se réunir physiquement, pour cause de coronavirus. Ce qui ne l’empêche pas de rester actif : les membres restent en contact via Facebook, par mail et par téléphone, et ont décidé de mener certaines actions dans le cadre de l’actuelle crise sanitaire. Ainsi, les maisons de repos de l’entité ont été sondées pour connaître leurs besoins.

