Le CPAS brainois a décidé de faire appel à un laboratoire privé pour tester tout le monde

Nous l’avions évoqué la semaine dernière dans ces colonnes, le home Le Vignoble, géré par le CPAS de Braine-l’Alleud, a été touché – comme bien d’autres – par le coronavirus, malgré toutes les précautions prises. Trois résidents, dont deux avaient été hospitalisés, sont décédés et neuf étaient suspectés. Du côté du personnel, on parlait de 14 travailleurs potentiellement concernés.

La situation semble sous contrôle depuis plusieurs jours, avec le confinement des résidents touchés dans le centre de jour et la mise à leur disposition de personnel spécifique, qui ne croise plus d’autres pensionnaires. Mais les mesures sont prises en fonction des résultats de tests qui ne sont pas systématiques et cette situation n’est pas idéale pour gérer la crise de manière optimale.

On sait que la Région wallonne a annoncé que les maisons de repos allaient recevoir davantage de tests mais pour le président du CPAS Pierre Lambrette, on ne peut plus attendre : il a fait appel à un laboratoire privé afin de réaliser, en quelques jours, des tests sur l’ensemble des membres du personnel et sur la centaine de résidents.

“Dans quelques jours, nous obtiendrons ainsi une photographie claire de la situation”, confirme Pierre Lambrette. Trente tests ont déjà été réalisés mercredi soir, et les autres suivront.

Jeudi, il a été décidé que les visites dans la maison de repos, désormais autorisées par le Conseil national de sécurité, ne pourront pas avoir lieu avant que les résultats de ce dépistage complet du personnel et des pensionnaires soient connus.