Les Decathlon d'Olen et de Maasmechelen accueilleront les premiers points de retrait Cubee de la chaîne. Désormais, les consommateurs pourront y retirer et envoyer leurs articles commandés en ligne 24 h sur 24. Decathlon Anvers et Decathlon Wavre suivront à court terme, et d'ici la fin de l'année, la chaîne souhaite équiper 12 magasins de distributeurs Cubee.

Les distributeurs de paquets de Cubee, une marque de bpost, sont des points d'enlèvement sans personnel où les consommateurs peuvent retirer et renvoyer leurs articles achetés en ligne. Les distributeurs Cubee de Decathlon Olen et Maasmechelen comptent chacun 58 casiers de tailles différentes et sont situés à l'extérieur sur le parking des magasins. Ils sont accessibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Ina Vandercappellen, responsable du projet : "À terme, nous désirons associer les distributeurs Cubee à notre service click & collect : le client passe commande en ligne, le vendeur la prépare dans le distributeur et le client peut venir la chercher le jour même."

D'ici fin 2019, Decathlon souhaite collaborer avec Cubee pour 12 magasins, Olen et Maasmechelen inclus. Concrètement, les consommateurs pourront sélectionner "distributeur de paquets Cubee" parmi les différentes options de livraison lors de la finalisation de leur commande sur le webshop de Decathlon. Ils recevront un e-mail ou un SMS avec le code d'enlèvement (QR et numérique) dès que les articles auront été déposés dans le casier Cubee. Il est également possible d'envoyer ou de retourner un colis soi-même en scannant simplement le code-barres sur le paquet et en sélectionnant un casier.