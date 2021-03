Le magasin DreamLand de Waterloo rouvrira ses portes ce mercredi après deux mois de rénovation. Ces travaux ont été entrepris pour améliorer le service des retraits des commandes en ligne, notamment. Aucune inauguration n'est prévue à cause de la crise sanitaire mais les clients bénéficient d'une réduction de 20% sur n’importe quel jouet jusqu’au 13 mars. Le pop-up temporaire qui accueillait les clients pendant les transformations fermera ses portes définitivement le 9 mars à 18h30.

Selon le directeur du département ventes de DreamLand, Danny Jenquin, le magasin de Waterloo se distinguera par son design plus « zen ». « Les adultes apprécieront les couleurs uniformes et les rayonnages bas qui permettent une belle vue d’ensemble », dit-il. Des zones ludiques ont été installées pour les enfants comme par exemple pour essayer des vélos et des trottinettes. Le clou du spectacle reste cependant la sonnette d’anniversaire. « Les jeunes jubilaires déclenchent une chouette chanson d’anniversaire, puis s’installent sur le trône et se voient offrir une couronne, un petit cadeau et une photo-souvenir », explique Danny Jenquin. Malheureusement, elle ne sera pas activée tout de suite en raison du Covid.