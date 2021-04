C’est un pari audacieux que s’est lancé Xavier Istace, le gérant de la future crêperie baptisée "Au Funambule" qui ouvrira prochainement rue du Couvent, derrière les Sacrés-Cœurs de Waterloo.

Celui que l’on peut comparer au Monsieur Loyal des lieux a décidé de se lancer dans ce tout nouveau challenge et a commencé les travaux de l’établissement il y a un mois et demi. "C’est la toute première crêperie qui s’installe à Waterloo ", assure-t-il. Il y proposera des crêpes sucrées et salées, selon sa recette, lui qui s’y connaît très bien. En effet, Xavier Istace n’est pas inconnu de la cuisine de la crêpe puisqu’il a travaillé 8 ans dans un foodtruck dont c’était la spécialité.

Et cela va sans dire qu’il est risqué d’ouvrir un établissement Horeca en pleine crise sanitaire. "On me dit que je suis fou, mais je suis un optimiste !", lance Xavier Istace. Pour l’instant, le restaurant est encore en travaux mais on peut déjà apercevoir l’ambiance des lieux. "J’ai voulu décorer dans le thème du cirque, qui est très familial et convivial. En fait, avant c’était un bar de nuit, "Le Circus", et tous les murs étaient noirs. On a retrouvé de vieilles affiches de cirque, ce qui m’a donné l’idée du thème."

© Charlotte Egli

La crêperie pourra accueillir 40 personnes à l’intérieur et 30 places seront disponibles en terrasse. "Nous serons prêts à ouvrir le 8 mai mais cela dépendra des restrictions qui, pour l’instant, changent tous les jours", ajoute Xavier Istace.

Le recrutement est dorénavant lancé pour trouver le futur personnel de l’établissement. Le gérant compte également proposer de privatiser les lieux ou seulement la mezzanine, et mettre en avant des artistes tel que des clowns ou des magiciens lors d’évènements privés, pour montrer sa solidarité avec ceux fortement impactés par cette crise.

Il prévoit d’ouvrir le jeudi et dimanche de 11 h à 18 h et vendredi et samedi de 11 h à 22 h. Le mercredi sera consacré aux locations. Le patron veut aussi proposer un service de take-away.