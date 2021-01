Cela fait maintenant 25 ans qu’Olivier Senterre cultive et vend des courges à la Potironnerie, le long de la chaussée d’Ophain à Braine-l’Alleud. En 2020, il a fait l’acquisition d’un terrain agricole d’1,2 hectare situé à la rue Longchamp afin d’y cultiver des légumes bio. Mais l’agriculteur, qui a déjà eu quelques déboires avec la commune entre 2008 et 2014, dit être à nouveau la cible d’attaques.

En septembre dernier, il a reçu un courrier de la commune qui lui réclame une demande de permis pour implantation commerciale. " On est des producteurs et non des revendeurs de produits, se défend-il. J’ai répondu à la commune qu’ils faisaient erreur et que cette demande n’était pas applicable. "Le service Urbanisme a acté sa réponse et a finalement confirmé qu’il n’avait pas besoin de permis.