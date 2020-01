Le groupe Facebook "Waterloo Incivilités" a confectionné un petit message d’alerte.

De nos jours, les incivilités se multiplient. Les gens ont tendance à ne penser qu’à eux et à leur petit bien-être et cela commence doucement à taper sur les nerfs des autres. On ne compte plus le nombre de messages sur les réseaux sociaux pointant un automobiliste mal garé qui bloque tout le monde ou un autre qui prend la voie publique pour une véritable décharge à ciel ouvert.

Face à cette situation, la communauté de "Waterloo Incivilités" a décidé de se bouger pour que toutes ces dénonciations virtuelles frappent l’esprit... de manière concrète. Pour ce faire, un petit mot vient d’être édité. Celui-ci est destiné à être placé sur les véhicules en situation d’incivilité pour les prévenir mais aussi leur faire comprendre qu’ils ne sont pas passés inaperçus, cetains n’ayant pas accès à Facebook. "Ce flyer n’aura peut-être pas une vie longue et vaillante, car nous n’avons pas d’information finale sur sa légitimité mais disons que ça passe plus comme un petit coup de gueule sur papier, que ça évitera peut-être de griffer des véhicules sous l’effet de la colère pour ceux qui se sentent victimes et que cela ouvrira les yeux aux autres", explique Patrick Marconi, responsable de la page Facebook.

Des actions qui ont déjà été suivies de réactions. "Les autorités locales sont également présentes sur le groupe et veillent, je pense, d’un bon œil malgré tout l’aspect négatif que cela peut démontrer. Il y a déjà eu des réactions rapides et concrètes qui montrent que les pouvoirs communaux n’ont de cesse de vouloir participer au bien-être des personnes qui vivent ou travaillent à Waterloo", conclut Patrick Marconi.