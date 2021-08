Des rues du centre noires de monde, des tringles sur les trottoirs, des bonnes affaires et des terrasses remplies… La braderie a fait son grand retour ce week-end à Waterloo, pour le plus grand bonheur des clients et des commerçants. Les autorités communales ont profité de l’occasion pour mettre le hockey à l’honneur, après les résultats historiques de notre équipe nationale aux Jeux Olympiques de Tokyo. Un cortège, composé de jeunes joueurs du Watducks et du médaillé d’or Gauthier Boccard, a ainsi défilé dans le centre ce dimanche midi.

Fait citoyen d’honneur de Waterloo en 2019, Gauthier Boccard a été sacré ambassadeur sportif pour sa performance en tant que défenseur au sein des Red Lions. À tout juste trente ans, le Waterlootois a déjà un sacré palmarès à son actif, comme l’a rappelé la bourgmestre : champion du monde lors de la coupe en Inde en 2018, il a été à nouveau médaillé d’or au championnat d’Europe en 2019 et il est à présent médaillé olympique. Le collège communal a également désigné l’Anversoise Emily Calderon, analyste vidéo de l’équipe nationale et entraîneur adjoint des équipes DH du Watducks, comme ambassadrice sportive.

Aux côtés des jeunes joueurs du clubs, ils ont remonté la chaussée de Bruxelles jusqu’au Musée Wellington, sous les applaudissements et les objectifs. "Avec l’équipe nationale, je pense qu’on a réussi à créer une identité et ceux qui ne connaissaient pas du tout le hockey commencent à s’y intéresser, estime Gauthier Boccard. Ce sport devient de plus en plus populaire et les membres continuent à grandir au fur et à mesure des années. On est désormais 1.600 membres au Watducks, 800 jeunes et 800 adultes. Notre parcours fait rêver pas mal de jeunes et c’est un réel plaisir de transmettre mon expérience avec eux et de les inspirer. On devient une sorte de modèle et on les fait rêver, mais on reste accessible. Je m’implique d’ailleurs beaucoup dans l’école des jeunes."

Il y avait effectivement beaucoup d’étoiles dans les yeux des jeunes joueurs du Watducks qui ont défilé avec le médaillé d’or. Parmi eux, Sam, 10 ans, joueur au Watducks depuis ses quatre ans. "Je suis content d’avoir défilé, c’était impressionnant de voir autant de gens, sourit le jeune joueur. Mon rêve, ce serait de gagner les JO et la coupe du monde !"