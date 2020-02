Waterloo - Braine l'Alleud Le magasin de jouets "Broze" de Waterloo en liquidation totale! J.Br.

Le magasin reste ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 18h pour liquider tous ses articles.





Mauvaise nouvelle pour le secteur du jouet à Waterloo. En effet, les responsables des jouets Broze ont annoncé la mise en liquidation totale de l'enseigne waterlootoise située sur la chaussée de Bruxelles. "La société Broze a le regret de vous annoncer la cessation d’activités des magasins Waterloo. Le magasin reste accessible pour une liquidation totale les mercredis, vendredis et samedis de 10 à 18h à partir du 5 février."



Une décision motivée par des raisons économiques. " Cette décision imposée par des raisons économiques a pour objectif d’assurer la pérennité de notre belle entreprise (qui fête cette année ses 70 ans) et de l’aider à affronter la concurrence et les défis de demain."