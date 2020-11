Ce vendredi, on ne doit plus le rappeler, c’était le Black Friday, un jour dédié aux promotions à l’échelle internationale. Mais chez JAGGS, marque belge de vêtements sur mesure pour homme située à Waterloo, on a décidé de ne pas s’engager dans cette course aux promotions.

À la place, la marque a choisi de verser 20 % de ses bénéfices, pour tous les achats effectués entre ce vendredi et lundi inclus, au frigo solidaire de Waterloo. Les prix du magasin sur mesure pour hommes restent donc inchangés, mais c’est l’occasion de se montrer solidaire avec une ASBL locale.

"Au début du mois, on a un peu réfléchi car le sujet du Black Friday revient d’office sur le tapis et on a préféré le marquer d’une pierre blanche en organisant le week-end solidaire", explique Quentin Geudens, le gérant du magasin. Il veut par là éviter le consumérisme excessif et partir plutôt dans une dynamique responsable. "On a pris contact avec l’ASBL du frigo solidaire pour voir si cela les intéressait", ajoute-t-il. La semaine prochaine, ils iront acheter les produits dont l’ZSBL a besoin avec leur collaboration.

Marianne, coordinatrice au frigo solidaire de Waterloo, s’est directement montrée enthousiaste : "Il nous a contactés et j’ai directement dit ‘bien sûr que ça nous intéresse !’." De plus, le frigo vient de déménager dans un nouveau local, avec cette fois un loyer à payer. "L’action va nous permettre d’économiser, d’autant plus qu’on doit racheter une flotte de congélateur car les nôtres sont vieux et consomment beaucoup."

Une nouvelle façon de fêter le Black Friday et l’occasion de se faire plaisir tout en donnant un coup de pouce à une initiative solidaire qui distribue des milliers de paniers chaque mois, aidant ainsi pas moins de 500 familles.