Le grand projet, celui qui va transformer le visage de Waterloo dans un avenir plus ou moins proche, c’est le master plan du centre. "Nous souhaitons créer un espace où l’on peut se promener et prendre du bon temps dans un endroit convivial, loin du chancre et du gros parking ouvert qu’il est actuellement", explique Florence Reuter, la bourgmestre. Un projet qui a démarré dès la fin de la législature passée avec la présentation du projet à la population, l’exposition de la maquette ou encore le lancement de la ZEC, cette zone d’enjeu communal qui définit le périmètre du projet.

(...)