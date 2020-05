Le Mémorial 1815 n’attend plus que le feu vert du Conseil national de sécurité.

"Les excursions d’un jour en Belgique pourraient être autorisées à partir du 18 mai ", a indiqué la Première ministre Sophie Wilmès à l’issue d’un Conseil national de sécurité. Les pessimistes ont sans doute retenu le conditionnel mais manifestement, du côté du champ de bataille de Waterloo et du Mémorial 1815, on a surtout retenu la date. Et on s’est activé pour être prêt le jour J.

"Réouverture du Mémorial", clame ce lundi un communiqué de Kleber-Rossillon, qui a repris il y a un peu plus d’un an la gestion touristique de ce grand site historique. Les premières lignes du texte nuancent un peu, précisant que l’annonce se fait "sous réserve de la confirmation du Conseil national de sécurité".

Rien de certain à ce stade, donc mais différentes précautions seront prises pour respecter toutes les règles édictées jusqu’ici dans le cadre de la stratégie de déconfinement. Ainsi, la capacité d’accueil du musée a été réduite à 100 personnes à l’heure, pour tenir compte de la règle des 10 mètres carrés par personne. Et pour s’assurer que cela sera respecté, les visiteurs doivent s’inscrire préalablement pour réserver une tranche horaire, soit par e-mail, soit par téléphone, soit via le site www.waterloo1815.be.

Un sens de visite sera instauré pour que les gens ne se croisent pas en passant du musée à la Butte, au panorama ou à la ferme d’Hougoumont. Le port du masque sera obligatoire et du gel est prévu pour se désinfecter les mains à différents endroits. Les surfaces de contact seront désinfectées et les animations via écrans tactiles seront désactivées. Temporairement, le site n’accueillera plus de groupe, sauf les familles vivant sous le même toit.