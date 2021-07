Cela fait longtemps que le projet de créer un marché à Lillois tous les mercredis est sur les rails. Il avait fait l’objet d’une énorme demande de la part des habitants auprès de l’Association des commerçants, dont la présidente est Bénédicte Colla-Vander Borght, conseillère communale à Waterloo et gérante de la boutique “Le secret des anges”.

C’est à présent une réalité car le nouveau marché démarre dès ce mercredi 28 juillet de 14h à 20h sur la place de la Gare (rue de la Libération) et accueillera 15 maraîchers différents. La caractéristique principale de ce marché, c’est qu’il tente au mieux de proposer des produits locaux d’artisans du coin.

Il y a deux ans, la présidente de l’Association des commerçants de Lillois a été fortement sollicitée à propos de l’implantation d’un marché dans le centre de Lillois. “J’étais sur les listes électorales la dernière fois et j’avais proposé de faire un marché à Lillois. J’ai reçu un énorme soutien de la commune et surtout de l’échevin du commerce, Jean-Marc Wautier, qui m’a aidé à mettre les choses en place, au niveau de l’emplacement, du plan du marché…”, explique Bénédicte Colla-Vander Borght. Il a également fallu contacter la police pour mettre en place la sécurité autour du marché et attendre que le projet soit accepté en séance du conseil communal. “Je dis toujours que c’est mon bébé”, ajoute-t-elle.

À l’origine, le marché de Lillois était sur le point d’être lancé le 25 mars dernier, mais le Covid étant passé par là, il a fallu s’armer de patience pendant plus d’un an. “J’avais contacté des maraîchers locaux, mais le problème c’est que, depuis, il y a eu des reconversions, ou bien ils travaillent sur d’autres marchés, donc j’ai dû me remettre en chasse pour en trouver”, ajoute-t-elle. Un lancement en juillet ? Cette décision a déjà été critiquée par certaines personnes sur les réseaux sociaux. “Jean-Marc Wautier m’a dit “fonce””, confie Bénédicte Colla-Vander Borght.

Concernant l’avenir de sa gestion, c’est un marché communal, donc la commune reprendra les rênes de beaucoup de choses tandis que Bénédicte Colla-Vander Borght se chargera des contacts avec les maraîchers intéressés dans le futur afin de les intégrer.

Le marché de Braine-l’Alleud a quant à lui retrouvé sa place sur la place Baudouin 1er, rue du Môle et place du Môle. Il avait été déplacé au Pont Courbe suite aux mesures sanitaires à respecter.