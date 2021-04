Le futur passage du RER dans la cité du Lion a complètement transformé le quartier de la gare. L'ancienne gare a été détruite pour laisser place à une nouvelle station et bonne nouvelle: le passage sous voies est à présent accessible. Cependant, le dossier de la gare est également arrivé sur la table des conseillers communaux ce lundi soir suite à une question de Bénédicte Colla Vander Borght (Ecolo). "Il n'y a pas d'espace pour les piétons à la gare, déplore-t-elle. La gare n'a pas encore totalement déménagé car les trains arrivent toujours au même endroit qu'avant. Drève de l'Infante, si on emprunte la route pour les voitures, il n'y a pas d'espace pour les piétons. Qu'est ce qui est prévu à l'avenir de ce côté? Et où passeront les piétons pour se rendre à la nouvelle gare ?"





© DR

© DR

Une inquiétude qui a été rapidement effacée par l'ancien échevin de l'Urbanisme, Cédric Tumelaire, qui connaît particulièrement bien le dossier pour l'avoir suivi depuis le début., annonce-t-il.La sécurité du chantier a également été abordée par Jean-Michel Cassiers (Mieux Vivre à Waterloo)., déplore le conseiller communal de l'opposition.Et de faire part d'une situation dangereuse qu'il a vécue.Un fait que la bourgmestre, Florence Reuter, n'a pas nié, invoquant un souci technique dans le chef de la société à la manœuvre qui a demandé, le 6 avril dernier, une prolongation pour s'occuper de cela jusqu'au 11 juin au plus tard.