Le restaurant Pizza Hut situé sur la chaussée de Bruxelles à Waterloo rouvre ses portes dès aujourd’hui dans un tout nouveau bâtiment doté de 76 panneaux solaires et d’un toit vert. L’ancien bâtiment a été démoli et être en cours de construction pour accueillir un Médi-Market.



Ce nouveau lieu accueille ses clients dans un nouveau décor. Il propose 158 places assises réparties sur 2 étages et une table familiale conviviale pour de grands groupes. Ecologiquement, le nouveau bâtiment dispose d’atouts particuliers. « Nous avons fourni les efforts nécessaires pour rendre ce restaurant écologique et durable. Ainsi, nous avons installé 76 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 20kVA afin que le restaurant puisse être à 15 % autonome en énergie », explique Stef Vincke, Operations Director de Pizza Hut Belgique. « En outre, nous avons aussi prévu un toit vert afin d’encourager la biodiversité. Il servira aussi de filtre CO2 écologique. Avec Pizza Hut, nous aspirons à un avenir durable et nous investirons de plus en plus en ce sens. »

© DR

Le restaurant de Waterloo proposera tous les ingrédients classiques de Pizza Hut comme le Pizza Buffet à volonté chaque midi de 12 à 14 h, le salade-bar et le comptoir boissons en self-service. Le nouveau restaurant sera ouvert 7 jours sur 7 de 11 h 30 à 22h.

Pour rappel, il y a une dizaine d’année, un gros projet de développement du site commercial entre la drève Richelle et la chaussée de Bruxelles était lancé. Le première phase du projet était de déménager le Brico et Auto 5 sur le site de Mont-Saint-Jean. Chose faite, le projet a entamé sa deuxième phase en collaboration avec les autorités communales de Waterloo concernant les bâtiments du Quick (devenu Burger King) et du Pizza Hut. La société Redevco explique avoir commencé par construire les nouveaux bâtiments avant de démolir les anciens afin de ne pas interrompre l’activité commerciale.