La proposition du président du CPAS n’a pas été entendue. Raphaël Szuma accède à la présidence du CPAS.

Comme on s’en doutait, la tension était perceptible ce vendredi soir à l’occasion d’un conseil communal exceptionnel visant l’exclusion d’Étienne Verdin de son poste de président du CPAS qu’il occupe depuis une vingtaine d’années. On se souvient qu’il avait annoncé son souhait de quitter son poste à mi-mandat et avait émis l’idée de le faire aux alentours du mois d’avril, lors de la pose symbolique de la première pierre du futur centre administratif du CPAS. Du côté de la majorité MR, on ne l’entendait pas de cette oreille et c’est pour cette raison qu’une motion de méfiance a été mise sur la table des conseillers afin qu’il quitte ses fonctions plus rapidement.

(...)