Ne parvenant pas à trouver un concessionnaire, la commune de Braine-l’Alleud avait annoncé fin 2019 sa décision d’assumer elle-même le chantier de réhabilitation de l’ancienne maison du garde, près de l’étang du Paradis à Braine-l’Alleud, afin de la transformer en brasserie. Lors du dernier live Facebook, le 24 janvier dernier, l’échevin de l’Urbanisme, Jean-Marc Wautier, a annoncé que l’appel d’offres pour trouver un entrepreneur allait être lancé dans les prochaines semaines et que le chantier devrait durer environ un an.

Après les travaux, un appel d’offres pour le gérant de la future brasserie sera également introduit. Selon les dires de l’échevin, la brasserie accueillera ses premiers clients dès les beaux jours de 2022.

Pour rappel, en 2018, la commune pensait trouver un repreneur qui s’occuperait des travaux et pour ensuite devenir le gérant de la brasserie. Elle avait même déjà effectué les plans et obtenu les permis d’urbanisme. L’objectif était de relancer l’attractivité du site du Paradis avec un bâtiment qualitatif, entre le plan d’eau et le petit étang, composé d’une belle terrasse située plein sud. Faute de repreneur, elle avait ensuite choisi d’assumer le chantier.

La pêche, pas encore à l’ordre du jour

Lors du même live, une question a été posée quant à la possibilité de pêcher dans le lac ou dans le deuxième étang du Paradis. La commune reste réservée sur la question. Il s’agit de pouvoir faire cohabiter les différents publics, c’est-à-dire les pêcheurs, les cyclistes, les piétons, les sportifs… Le collège communal a par ailleurs rappelé que le Paradis n’était pas prévu pour être un plan d’eau d’agrément. C’est en effet en 2010, après les importantes inondations de la Vallée du Hain, impactant plus de 500 foyers brainois, que ce bassin d’orage avait été construit.

Celui-ci a ensuite été autorisé à devenir un bassin d’agrément, à condition de développer en parallèle un endroit réservé à la faune et à la flore, ainsi qu’à la balade. Mais les autorisations ne prévoient pas d’y pêcher. L’idée d’accepter des activités de pêche au Paradis sera encore discutée lors des futurs conseils communaux.