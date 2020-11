En janvier dernier, on évoquait dans ces colonnes un projet de McDonald’s à Braine-l’Alleud, sur la chaussée Bara, près du rond-point de Mont-Saint-Pont. Ce dossier, lancé depuis 2016, avait immédiatement provoqué une levée de boucliers de la part des riverains. Les communes de Braine-l’Alleud et de Waterloo avaient toutes deux remis un avis défavorable. Ce qui avait poussé le développeur du projet à introduire un recours auprès du gouvernement wallon. Là non plus, ça ne passe pas : celui-ci a recalé le dossier le 12 octobre dernier.