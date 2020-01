Nous l’avions évoqué dans ces colonnes il y a quelques jours et au conseil communal de lundi soir, le sujet a été évoqué sur interpellation de l’opposition : le projet d’implantation d’un McDonald’s au rond-point de Mont-Saint-Pont inquiète. Pas mal d’habitants étaient d’ailleurs venus assister aux débats pour entendre la réponse de la majorité sur le sujet.

La conseillère Ecolo Godelieve Boulert a alerté sur les nuisances, la minéralisation des lieux, les horaires prévoyant une ouverture jusqu’à minuit dans une zone d’habitat, la densité de la circulation ainsi que les déchets qui seront abandonnés dans le quartier.

La réponse du bourgmestre et du collège s’est voulue prudente. C’est que la procédure est encore en cours et aucun avis officiel, positif ou négatif, ne peut être exprimé sur le projet.

L’échevin de l’Urbanisme, Jean-Marc Wautier, a répété qu’il ne fallait pas laisser l’impression que tout était joué d’avance : le collège compte sur les retours des habitants pour nourrir ses réflexions. Ces réactions peuvent être transmises à l’administration communale jusqu’au 3 février.

Pour l’instant, vingt-cinq courriers ont déjà été réceptionnés, et un seul est favorable à l’implantation de ce McDonald’s. Les autres évoquent effectivement le surcroit de trafic, les nuisances sonores et olfactives, l’imperméabilisation du sol…

" Nous sommes tenus à une obligation de réserve, a complété le bourgmestre Vincent Scourneau. Cela fait quinze ans que des sociétés viennent nous voir avec des projets à cet endroit. Celle-ci a été un pas plus loin, on est dans une procédure qu’on ne peut pas éviter. On a saisi le problème il y a bien longtemps déjà, croyez bien qu’on est attentifs."

Côté IB, admettant par avance le "procès d’intention" et espérant se tromper, Oliver Vanham a dit craindre que la majorité accepte le projet moyennant des charges d’urbanisme permettant d’aménager des tourne-à-droite dans le rond-point.

Réplique maïorale : il y a une solution plus simple pour désengorger l’endroit : un soutien de tous au projet de route Feder…