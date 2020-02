Une cuisine familiale, simple et de qualité. Une trattoria comme on les aime !

La nouveauté dans le respect de la tradition. Voilà comment on pourrait définir le restaurant : "La Bruschetta", ce petit bout d’Émilie-Romagne (Italie) à Braine-l’Alleud. Authentique, cette petite institution l’est depuis son ouverture en 1998 à Ixelles, avant de rejoindre ses actuelles terres brainoises (en 2007). La nouveauté s’est, elle, opérée plus récemment. L’inamovible Diana Fornari - la patronne historique et "Mamma" de la Bruschetta - a finalement passé la main à Diana Da Silva, en décembre dernier.

D’une Diana à une autre, la nouvelle patronne s’est engagée à perpétuer l’esprit du lieu : celui d’une authentique trattoria italienne, basée sur des produits simples mais de qualité - et dont la plupart viennent d’Italie. À la carte, une large gamme de pâtes farcies "à la façon de la Nonna", des pizzas et d’inévitables bruschettas. Sans oublier les traditionnelles escalopes et osso-buco.

" Je suis venue ici par hasard et j’ai eu le coup de foudre pour l’endroit, pour la cuisine du chef Roberto et pour la Mamma , explique Diana Da Silva. Ma famille est dans la restauration en Algarve (Portugal), donc j’avais en tête d’ouvrir un bar là-bas qui mettrait en valeur les bières belges et puis boum, la Bruschetta m’a happée sans prévenir. Et depuis, l’équipe et la Mamma m’ont adoptée, j’en suis très fière ."

L’atmosphère familiale de La Bruschetta originelle est respectée. " L’ambiance est toujours zen, même si j’y apporte mon énergie. Et la cuisine reste familiale avec Dennis - le fils de Diana Fornari - qui travaille avec moi et prépare de succulentes pizzas , continue Diana Da Silva. Sans oublier Roberto, notre chef qui a tout appris de la Mamma. "

Passionnée par la communication, la nouvelle Diana n’hésite pas à circuler entre les tables (60 couverts à l’intérieur, 70 en été sur la terrasse) pour que les clients se sentent chez eux et soient accueillis au mieux. Sans oublier d’alimenter continuellement la page Facebook du restaurant.

Petite originalité, la Bruschetta propose également des cours de cuisine les dimanches (dès 10 h) où les participants peuvent évidemment déguster leurs préparations. Coachés par l’inimitable Diana Fornari - la Mamma - qui n’est jamais bien loin de son "bébé" !