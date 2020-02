L’établissement veut être "l’ambassadeur" des produits italiens, au sens large.

Est-ce qu’on est à la bonne adresse ?", "On ne se serait quand même pas trompé ?, se demande-t-on lorsqu’on arrive à My Italian Friends. C’est que la devanture de l’établissement situé le long de la Drève Richelle ressemble davantage à une boutique de vêtements qu’à un restaurant.

Mais lorsqu’on franchit le pas de la porte, le doute se dissipe. C’est la bonne adresse : on entend au loin les couverts qui s’entrechoquent, les rires et on hume les bonnes odeurs qui se dégagent des cuisines. On traverse la jolie boutique et le resto se dévoile peu à peu. Du bois, du béton, des murs en briques, des lumières chaudes… On se sent tout de suite "come a casa".

Mais alors My Italian Friends, c’est quoi ? Un resto ? Un traiteur ? Une boutique ? "Ce sont trois espaces en un, expliquent Nathalie et Toni. Alors comment définir My Italian Friends ? Il paraît que le nom technique est concept store mais ceux qui le font vivre aiment à le définir comme ‘un petit coin d’Italie’ dans tout ce que la péninsule offre de beau et de gourmand."

Design, art de la table, parfums d’intérieur, produits d’épicerie fine, vins d’exception, collections de vêtements… Les produits proposés dans la boutique sont directement importés de l’Italie par le couple et sont confectionnés par des artisans, les "Italian Friends".

Et dans l’assiette ? Une cuisine simple mais raffinée et surtout authentique. Le tout joliment présenté dans de belles assiettes. Citons quelques incontournables de la carte : les lasagnes au haché et à la truffe, pasta di Campofilone alla salsiccia ou encore les pennes alla Norma. On regrettera cependant le peu de plats sans viande à la carte. En dessert, on vous conseillera le tiramisu et la pannacotta aux cerises amarena et les petits plats à partager d’une, deux ou trois assiettes.

Pour la note, qualité des produits oblige, on est sur des prix un peu plus élevés qu’un resto italien classique. Comptez entre 17 et 21 euros pour un plat à base de pâtes. Et, malgré les prix, on est resté quelque peu sur notre faim après le plat de ravioles à la burrata des Pouilles, petits pois et scampis. Ce n’était pas le cas pour tous les plats : la portion de lasagne au truffe était largement suffisante.

My Italian Friends

Drève Richelle 9

1410 Waterloo

02 351 32 20