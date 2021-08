Annulée l’an dernier en raison du contexte sanitaire, la braderie des commerçants de Braine-l’Alleud fait son grand retour. Cette 75e édition aura lieu les 3, 4, 5 et 6 septembre prochains.

Il s’agira toutefois d’une édition plus soft que les années précédentes, au vu des règles sanitaires encore en vigueur. "Nous n’avons pas organisé d’activités qui amènent trop de concentration de personnes au même endroit, explique Nadine Colla, présidente de l’Association des commerçants et artisans de Braine-l’Alleud. Il n’y aura malheureusement pas les Gilles cette année, par exemple." Les feux d’artifice organisés par le centre culturel de Braine-l’Alleud n’auront pas lieu non plus cette année. Le port du masque sera obligatoire, même si la braderie se déroule à l’extérieur.

La présidente de l’Association des commerçants se réjouit malgré tout de pouvoir organiser la braderie, contrairement à l’an passé. "Tous les commerçants en ont besoin, ils sont la priorité", ajoute-t-elle.

Le programme

La braderie démarrera le vendredi à 10 h par le marché provençal sur la Grand-Place Baudouin 1er et par l’ouverture de la foire sur le plateau de la Gare, le parking Albert 1er et la place du Môle.

Une exposition photo séniors clôturera la journée à la maison des associations. Le lendemain, une marche "Balade 1815" est organisée par le Relais des aînés à 9 h à partir de l’hôtel communal, et elle sera suivie de l’ouverture des commerces et du marché ainsi que par le début des animations à 10 h. Des stands d’associations et d’exposants ambulants se trouveront sur l’avenue Léon Jourez, la rue Schepers, la rue Jules Hans, la chaussée d’Alsemberg, sur la place Cardinal Mercier et la place du Môle. Une "Food Truck Street" sera également installée dans la rue Jules Hans.

À partir de 14 h, le village des enfants sera ouvert sur le parking de la Cure avec un parcours d’obstacles, des châteaux gonflables, des jeux en bois et des jeux de coopérations animés par Césam Nature. L’opération "Place aux artistes" accueillera Arti’Zik et Bouldegum jusqu’à 17 h 30, ainsi que DYAD à partir de 19 h sur la place Reine Fabiola. La journée du dimanche sera pour l’ensemble très similaire au samedi, excepté pour le concert, interprété par la société royale d’harmonie de Braine-l’Alleud qui aura lieu dans le parc du centre à partir de 14 h.

Le lundi 6 septembre, les commerçants et la foire seront encore ouverts dans le cadre de la braderie.