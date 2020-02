"Hello World", 9e édition du Salon de la mobilité internationale.

Partir à l’étranger pour y faire une seconde rétho ou en Erasmus, cela peut faire peur, d’autant plus si le voyage se fait seul. Pour permettre aux jeunes qui souhaitent tenter l’aventure d’avoir la bonne information, Infor Jeunes Waterloo, avec l’appui de la commune, organise son 9e Salon de la mobilité internationale "Hello World", le 7 mars prochain. "Ces voyages permettent aux jeunes d’en apprendre plus sur eux et d’avoir une plus grande ouverture d’esprit sans oublier que ce sont des compétences qui peuvent être valorisées pour un emploi", explique Marc Griffon, coordinateur d’Infor Jeunes.

Ce salon permettra notamment aux jeunes de rencontrer des professionnels et de leur faire part de leurs interrogations, d’être acteur de leur projet en l’organisant concrètement, d’élargir leurs horizons en découvrant la diversité des programmes mais aussi de partir dans les meilleures conditions avec des informations sur des questions connexes telles que le maintien des droits sociaux.

Petite nouveauté cette année : l’apéro se tiendra le 10 mars, soit trois jours après le salon. "Cette année, l’ordre a été inversé. Chaque année, des visiteurs nous faisaient part de leur regret de n’avoir pu échanger en toute tranquillité avec de jeunes voyageurs. Ce sera désormais possible."

Enfin, si vous êtes partis à l’étranger et que vous souhaitez faire part de votre expérience, les organisateurs de l’événement sont à la recherche de témoins, que ce soit pour l’apéro, pour réaliser une capsule vidéo pour les réseaux sociaux ou pour écrire un article sur le site du salon. Infos : communication.ij1410@outlook.com.