Quelques mois après avoir fait leur entrée au Gault&Millau, en décembre dernier, Le Sixième de Jodoigne et Maïnoï de Braine-l’Alleud poussent les portes du Guide Michelin en obtenant un Bib Gourmand. C’est ce lundi à l’occasion de la sortie du Guide Michelin 2022, qui a présenté ses lauréats - parmi lesquels ses étoilés et ses Bib Gourmands, donc - que les chefs Tan Maïnoï et Clément Doyen ont appris la bonne nouvelle.