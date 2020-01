L’homme, bien connu des services de la police et de la justice, a été privé de liberté.

Un homme âgé d’une trentaine d’années suspecté d’avoir commis au moins deux cambriolages dans des habitations du quartier de Joli-Bois à Waterloo a été arrêté samedi vers 19 heures, confirme le chef de corps de la zone de police. Un troisième cambriolage a également été perpétré dans la soirée près du centre de Waterloo mais l’enquête devra déterminer s’il peut également en être l’auteur.

Grâce au signalement rapide et précis des victimes et aux renseignements de l’inspecteur de quartier, la patrouille d’intervention a rapidement pu intercepter le suspect. “Il n’a pas fallu une heure après son signalement pour que l’homme, connu défavorablement de nos services et de la justice, soit interpellé”, précise le commissaire Michel Vandewalle.

Celui que certains surnomment le “voleur de Joli-Bois” sur les réseaux sociaux n’est pas à son coup d’essai. Connu pour des faits similaires, le Waterlootois, originaire du quartier, a été privé de liberté. La police est dans l’attente de la délivrance ou non d’un mandat d’arrêt par le parquet à son encontre.

Le chef de corps tient à souligner la belle collaboration à la fois entre les patrouilleurs et l’inspecteur de quartier et entre la police et les riverains. “Je loue le travail d’équipe des policiers, mais aussi le bon réflexe des victimes qui nous ont livré des témoignages précis et complets, poursuit Michel Vandewalle. Quand on est témoin d’un fait, plutôt que publier le lendemain sur Facebook, il faut prévenir rapidement les services de police. On a eu des informations fiables avec des descriptions et ça a suffi à intercepter le suspect. Ce sont les maillons d’une chaîne et tous les maillons sont importants.”