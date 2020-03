Le club de hockey waterlootois ambitionne de devenir un centre d'excellence.

Les responsables du club, leur sponsor, le ministre des Infrastructures sportives et les autorités communales waterlootoises ont inauguré dimanche après-midi la nouvelle tribune couverte de 750 places du Watducks Hockey Club. Baptisée "Deutsche Bank Arena", du nom du sponsor principal du club, la tribune a été construite à côté du terrain principal, lui même récemment rénové.

Cette tribune et les trois terrains de dernière génération constituent la première phase du plan d'expansion du Waterloo Ducks, fort de ses 1 600 membres, qui ambitionne de devenir un centre d'excellence en matière de hockey. "L'objectif est de devenir un centre de formation de référence et, pourquoi pas, de faire en sorte que les élites francophones s'entraînent ici , explique le président du club Géry Dohmen, qui ajoute que le club est le plus grand pourvoyeur de joueurs aux équipes nationales. On veut faire sortir d'ici des talents qui peuvent intégrer des équipes DH. Si on veut sortir de meilleurs joueurs, il faut de meilleures surfaces de jeu. "

La seconde phase de ce plan consistera à créer un bâtiment de 1 500 m², à la place du club house actuel de 400 m² devenu obsolète et trop étroit. Le futur bâtiment, dont la demande de permis sera déposée d'ici la fin de l'année, comportera toutes les fonctionnalités qui manquaient : confort des vestiaires, qui passeront de 4 à 8 ; salle de briefing ; salle de sport ; salle de soins ; et salles de réception (qui pourront être louées à des entreprises). Les travaux devraient démarrer d'ici la fin de la saison 2021.

Cette première phase est évaluée à 2 millions d’euros, dont 1,2 million de subsides régionaux.