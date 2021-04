Les autotests ne sont pas encore tous arrivés à destination. C’est le cas de la pharmacie de l’Alliance à Braine-l’Alleud. Celle-ci attend toujours sa commende d’autotests. Pourtant, quelques personnes sont déjà venues voir depuis ce matin s’il était possible de s’en procurer. La pharmacie pense être livrée maximum d’ici la fin de la semaine. A la pharmacie Centrale de Braine-l’Alleud, pas encore de livraison en vue, mais les clients demandent depuis déjà une semaine. Ils pensent recevoir recevoir les autotests d’ici demain maximum. Selon la pharmacie, ils sont arrivés à l’endroit de stockage le plus proche. C’est ne sera donc plus très long.

A Waterloo, la Pharmacie Servais du centre les a reçu aujourd’hui. De leur côté, ils ne signalent pas encore beaucoup de ventes.